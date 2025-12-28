Неделя-24. Задержание акима, громкое убийство и запуск солнечной электростанции

1 апреля следующего года зарплата учителей и врачей вырастет на 100 процентов. Об этом на Народном курултае сообщил глава государства Садыр Жапаров.

«Ранее председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50 процентов. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы решили увеличить заработную плату в среднем на 100 процентов за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов», — отметил он.

Глава Кыргызстана пояснил: сейчас зарплата педагогов составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения будет около 52 тысяч. Сейчас средняя заработная плата врачей составляет 31 тысячу 500 сомов, а с 1 апреля она достигнет 62 тысяч 500 сомов, при этом на руки они получат около 50 тысяч.

Кроме того, с 1 апреля зарплата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80 процентов за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5 тысяч сомов на одну ставку.

За злоупотребления сотрудники ГКНБ задержали акима Чуйского района Русланбека Тагаева. Следствие установило, что чиновник незаконно выдал разрешение на добычу песчано-гравийной смеси на площади 20 гектаров вместо положенных 0,1 гектара. Он якобы лоббировал интересы близкого родственника и вступил в сговор с предпринимателями.

До назначения на пост акима в марте 2024 года Русланбек Тагаев руководил Ленинским районом Бишкека и занимался частным бизнесом. Силовики продолжают поиск других участников преступной схемы.

Фото мэрии Бишкека. Макеты новой объездной трассы

На улицы Токтогула и Киевскую в столице вернули одностороннее движение на участках от улицы Ибраимова до бульвара Эркиндик. Это связано с открытием проспекта Чуй после реконструкции.

В столице приступили к строительству восточной объездной дороги протяженностью 32 километра. На новой трассе появятся эстакадный мост со стороны Канта и пять развязок. Кроме того, в рамках проекта реконструируют прилегающие отрезки улиц Льва Толстого, Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина. Власти рассчитывают, что запуск транспортного коридора выведет транзитные потоки за пределы жилой застройки и избавит центр Бишкека от заторов.

Национальный банк Кыргызстана провел крупнейшую в этом году валютную интервенцию — для стабилизации валютного рынка он продал $179,5 миллиона. Данная операция стала восьмой по счету с начала 2025-го и самой масштабной по объему торгов. Всего за этот год НБ КР направил на поддержку курса сома $853 миллиона.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил восстановить исторический фонтан 1956 года в Дубовом парке. «До кусочков соберите. Если совсем не сломали, то все вернем на место», — сказал он.

Стоит отметить, что исторический объект подчиненные градоначальника полностью снесли еще в минувшие выходные. К тому же за несколько часов до вышеуказанного требования Айбека Джунушалиева чиновники мэрии показали в СМИ эскизы нового фонтана, который планируют установить вместо уничтоженного.

Интересно, что на общественных слушаниях по новому генплану столицы представители НИИ перспективного градостроительства (Санкт-Петербург) сообщили, что в городе зарегистрирован 381 объект наследия республиканского и местного значения. Но за последние годы в Бишкеке исчезли минимум 52 памятника, среди них — объекты истории, искусства и архитектуры.

Фото ГУВД Бишкека. Место громкого убийства женщины

В столице произошло громкое убийство — женщину в день ее рождения застрелил бывший муж. По данным милиции, между экс-супругами произошел конфликт. Мужчина выстрелил в женщину шесть раз. Она скончалась на месте от огнестрельных ранений. Подозреваемого задержали. Установлено, что на момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Погибшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением о семейном насилии.

Об убийстве матери троих детей высказался и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, произошедшее нельзя оправдывать ни «семейным конфликтом», ни эмоциями, ни состоянием алкогольного опьянения.

«Это не бытовая ссора — это убийство, тем более когда жертва — женщина и мать», — подчеркнул председатель спецслужб, добавив, что государство обязано защищать женщин и детей, а каждый, кто поднимает руку или оружие на женщину, должен понимать: ответственность будет суровой и неизбежной.

В Кыргызстане планируют охватить детсадами 80 процентов детей к 2030 году. По данным главы кабинета министров Адылбека Касымалиева, за последние пять лет охват детей вырос в два раза — с 22 до 50 процентов. На текущий момент детские сады посещают 257 тысяч маленьких кыргызстанцев. Для достижения цели в 80 процентов власти намерены ускорить строительство новых образовательных учреждений.

Фото администрации президента. Солнечная электростанция в Кемине

В Кемине открыли первую в истории Кыргызстана солнечную электростанцию. Запуск объекта состоялся с участием президента Садыра Жапарова. Новая СЭС мощностью 100 мегаватт расположена на площади 230 гектаров. Проект реализован при участии китайского инвестора, общий объем вложений составил $56 миллионов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

