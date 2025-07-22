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Техноблог

Ждали? В WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок

В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась новая функция под названием Quick Recap («Быстрый пересказ»), предназначенная для создания краткого содержания переписок. Эта функция позволит пользователям быстро ознакомиться с сутью пропущенных сообщений, не прокручивая длинные диалоги, сообщил портал WABetaInfo.

Отмечается, что новая кнопка, расположенная на вкладке «Чаты», позволит выбрать до пяти диалогов и получить по ним сжатую сводку. Искусственный интеллект проанализирует непрочитанные сообщения и представит их в виде краткого резюме, что значительно сэкономит время пользователей.

Эта функция будет полностью опциональной и отключенной по умолчанию. Для ее активации пользователю потребуется вручную включить ее в настройках приложения.

Особое внимание разработчики уделили конфиденциальности. Обработка данных будет происходить с помощью технологии Private Processing, которая гарантирует, что ни WhatsApp, ни материнская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) не смогут получить доступ к содержанию личных сообщений или сгенерированным сводкам. Все данные будут обрабатываться в зашифрованном виде в изолированной среде.

Известно, что функция не будет работать с чатами, защищенными с помощью Advanced Chat Privacy (Расширенная конфиденциальность чата).

На данный момент функцию можно опробовать, установив бета-версию мессенджера с номером сборки 2.25.21.12.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336990/
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