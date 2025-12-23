17:09
Общество

На год лишили водительских прав бывшего министра науки Бактияра Орозова

Бывшего министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова на год лишили права на управление транспортным средством. Такое решение принял Аламединский районный суд Чуйской области.

Как отмечается, бывшего чиновника признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 193 Кодекса о правонарушениях.

Напомним, 15 декабря ночью сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения в селе Кой-Таш остановили автомобиль Toyota Camry под управлением Бактияра Орозова. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Позже это подтвердила экспертиза.

Президент подписал указ об отстранении Бактияра Орозова от должности «в связи с несоблюдением требований норм этики государственного служащего».
