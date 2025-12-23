13:50
Общество

В Токмоке задержан подозреваемый в серии квартирных краж на крупные суммы

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж. Его установили в ходе оперативного рейда «Розыск», сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По ее данным, 6 декабря в ОВД Токмока обратился местный житель. Он заявил, что 26 ноября неизвестные проникли в его дом и похитили 620 тысяч сомов, $5 тысяч и 20 тысяч тенге.

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

С аналогичными заявлениями в милицию обратились еще четыре жителя города. Все факты зарегистрировали, по ним также открыли уголовные дела по той же статье.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — 30-летнего местного жителя. Его водворили в ИВС.

Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям. Расследование продолжается.
