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Общество

Биометрические данные теперь сдают при въезде в Россию и через аэропорт Внуково

С 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами подключается международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что иностранцы и лица без гражданства, пересекающие границу РФ через международные аэропорты московской зоны и автомобильный пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, обязаны сдать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

«Эксперимент проводится по инициативе МВД России. Он направлен на усиление уровня миграционной безопасности и исключение нахождения на территории нашего государства тех, кто имеет запрет на въезд в Российскую Федерацию, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью и пытается проникнуть на территорию страны, в том числе используя измененные установочные сведения», — написала Ирина Волк.

По ее словам, за время старта эксперимента биометрические процедуры прошли свыше 2,7 миллиона человек, выявлено порядка 21 тысячи иностранцев, имеющих ограничения на въезд в РФ или находящихся в розыске.

Напомним, эксперимент по фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию через международные аэропорты московской зоны и автомобильный пункт пропуска «Маштаково», запустили с 1 декабря 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328077/
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