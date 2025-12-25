14:29
Общество

В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта

В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта. Об этом, выступая с отчетом о работе столичного правительства, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его данным, система биометрического контроля за мигрантами, въезжающими в Москву, за год отсеяла около 45 тысяч человек в столичных аэропортах. Это составляет около 10 процентов от общего числа въезжающих на работу иностранцев.

Фото иллюстративное

«В московском авиационном узле создана система биометрии, с декабря прошлого года она начала функционировать... За год отсеяла порядка 45 тысяч человек, это примерно 10 процентов от уникальных мигрантов, которые въезжают к нам», — сказал он и добавил, что система позволяет выявить нежелательные лица, которые въезжают в город. На выезде система определяет мигрантов, совершивших преступления.

«Эта система является заслоном от въезда тех, кто нежелателен на нашей территории, кто находится в контрольном списке так называемых нежелательных граждан», — указал мэр Москвы.
