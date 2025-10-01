В России при авиаперевозках будет внедряться биометрия. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.

В ведомстве указали, что соответствующее соглашение подписано министром транспорта Андреем Никитиным, главой Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором Центра биометрических технологий Владиславом Поволоцким и гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским.

Отмечается, что данная технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров, а в перспективе стать альтернативой предъявлению паспорта при перелетах.