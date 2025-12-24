00:51
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

У кого намечается той

Улан Джусупов

Родился 24 декабря 1971 года. Посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритания и Северной Ирландии.

Памятные даты

Образована Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

24 декабря 1959 года постановлением Совета министров Киргизской ССР с целью развития экономических связей с иностранными государствами и содействия улучшению внутренней торговли образована Кыргызская республиканская торговая палата.

На нее возложена функция проведения работ по экспертизе товаров в стране.

Она стремится к тому, чтобы каждый предприниматель имел реальные равные возможности для развития своего дела в республике и выхода на международные рынки.

Торгово-промышленная палата КР имеет свои представительства во всех регионах страны.

Прошли президентские выборы в Кыргызстане

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

Президентские выборы прошли 24 декабря 1995 года.

Формально они должны были пройти в августе 1996-го. Оппозиция тогда заявила, что Аскар Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.

На пост главы государства также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеков и Турсунбай Бакир уулу.

Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5 процента голосов. Он был выдвинут на пост президента 3 тысячами трудовых коллективов, Партией единства Кыргызстана и Демократической партией женщин Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Крикун

www.sibmemorial.ru
Фото www.sibmemorial.ru

Родился 24 декабря 1918 года в селе Октябрьском.

В 1942-м добровольно вступил в ряды Красной Армии (при медицинском освидетельствовании по призыву признавался негодным к службе в армии). Окончил курсы минеров-подрывников и направлен в 315-ю стрелковую дивизию.

В одном из боев умело заминировал участок железнодорожного пути — вражеский бронепоезд был уничтожен; в том же бою взял в плен несколько гитлеровцев. В другом бою отличился при уничтожении неприятельского командного пункта и штаба.

За время войны сержант Василий Крикун уничтожил и пленил свыше 250 фашистов, взорвал семь танков и шесть автомашин.

Умер 10 марта 2007 года.

Родился писатель Шабданбай Абдыраманов

24 декабря 1930 года в селе Кыз-Коль (Сузакский район) родился писатель, поэт, драматург и переводчик Шабданбай Абдыраманов. Народный писатель Кыргызской Республики.

Начал печататься в 1949-м. В 1956 году опубликовал поэму «Сказание об озере». С 1959-го работал как прозаик. Писал пьесы, занимался переводами.

Умер в 1998 году в Бишкеке.

Родился профессор Джениш Джунушалиев

Родился 24 декабря 1935 года в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области. Ученый-историк, член-корреспондент Национальной академии наук КР, доктор исторических наук, профессор.

Автор более 130 научных трудов. Научные исследования Джениша Джунушалиева охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.

За особый вклад в науку ему присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» в 1982-м и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» в 2000-м. Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР в 1996 и 2002 годах.

Умер 4 мая 2016-го.

Родился художник Аман Асранкулов

Родился 24 декабря 1939 года во Фрунзе.

Автор сюжетно-тематических картин, портретов, натюрмортов. По силе дарования, образованности, интеллекту был лидером в художественной среде юга республики, во многом определив особенности живописи художников Оша.

knmii.kg
Фото knmii.kg. Утро. 1983. Х., м. 120х115

Лучшие произведения художника разных жанров («Табаководы», «Рубка шелковицы», «Утро», портреты металлурга Тешеева и милиционера Мырзаева, организаторов первых комсомольских ячеек в южной столице Касымбековых, натюрморты последних лет) значительны по замыслу и исполнению, красивы по живописи, пластичны и композиционны.

Умер в 1998-м в южной столице.

Умер архитектор Урмат Алымкулов

Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района. Заслуженный архитектор Киргизской ССР.

Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более 10 школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в столице.

Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.

Умер в 2016-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355551/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
Вместо наших. В&nbsp;Петербурге дворниками начали работать мигранты из&nbsp;Индии Вместо наших. В Петербурге дворниками начали работать мигранты из Индии
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 декабря, вторник
23:38
Xiaomi создала ИИ-ассистента Mi Chat, который мощнее ChatGPT
23:05
Пользователи Telegram и WhatsApp подали иск в суд против Роскомнадзора
22:43
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
22:26
В Кыргызстане установили цены на внутренние авиаперевозки. Они ниже рыночных
22:03
WhatsApp намерен «бороться» за своих пользователей в России