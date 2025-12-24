В Бишкеке 24 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

У кого намечается той

Улан Джусупов Родился 24 декабря 1971 года. Посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритания и Северной Ирландии. Памятные даты

Образована Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

24 декабря 1959 года постановлением Совета министров Киргизской ССР с целью развития экономических связей с иностранными государствами и содействия улучшению внутренней торговли образована Кыргызская республиканская торговая палата.

На нее возложена функция проведения работ по экспертизе товаров в стране.

Она стремится к тому, чтобы каждый предприниматель имел реальные равные возможности для развития своего дела в республике и выхода на международные рынки.

Торгово-промышленная палата КР имеет свои представительства во всех регионах страны.

Прошли президентские выборы в Кыргызстане

Фото пресс-службы президента КР

Президентские выборы прошли 24 декабря 1995 года.

Формально они должны были пройти в августе 1996-го. Оппозиция тогда заявила, что Аскар Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.

На пост главы государства также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеков и Турсунбай Бакир уулу.

Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5 процента голосов. Он был выдвинут на пост президента 3 тысячами трудовых коллективов, Партией единства Кыргызстана и Демократической партией женщин Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир