Улан Джусупов
Родился 24 декабря 1971 года. Посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритания и Северной Ирландии.
Памятные даты
Образована Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
24 декабря 1959 года постановлением Совета министров Киргизской ССР с целью развития экономических связей с иностранными государствами и содействия улучшению внутренней торговли образована Кыргызская республиканская торговая палата.
На нее возложена функция проведения работ по экспертизе товаров в стране.
Она стремится к тому, чтобы каждый предприниматель имел реальные равные возможности для развития своего дела в республике и выхода на международные рынки.
Торгово-промышленная палата КР имеет свои представительства во всех регионах страны.
Прошли президентские выборы в Кыргызстане
Президентские выборы прошли 24 декабря 1995 года.
Формально они должны были пройти в августе 1996-го. Оппозиция тогда заявила, что Аскар Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.
На пост главы государства также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеков и Турсунбай Бакир уулу.
Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5 процента голосов. Он был выдвинут на пост президента 3 тысячами трудовых коллективов, Партией единства Кыргызстана и Демократической партией женщин Кыргызстана.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Василий Крикун
Родился 24 декабря 1918 года в селе Октябрьском.
В 1942-м добровольно вступил в ряды Красной Армии (при медицинском освидетельствовании по призыву признавался негодным к службе в армии). Окончил курсы минеров-подрывников и направлен в 315-ю стрелковую дивизию.
В одном из боев умело заминировал участок железнодорожного пути — вражеский бронепоезд был уничтожен; в том же бою взял в плен несколько гитлеровцев. В другом бою отличился при уничтожении неприятельского командного пункта и штаба.
За время войны сержант Василий Крикун уничтожил и пленил свыше 250 фашистов, взорвал семь танков и шесть автомашин.
Умер 10 марта 2007 года.
Родился писатель Шабданбай Абдыраманов
24 декабря 1930 года в селе Кыз-Коль (Сузакский район) родился писатель, поэт, драматург и переводчик Шабданбай Абдыраманов. Народный писатель Кыргызской Республики.
Начал печататься в 1949-м. В 1956 году опубликовал поэму «Сказание об озере». С 1959-го работал как прозаик. Писал пьесы, занимался переводами.
Умер в 1998 году в Бишкеке.
Родился профессор Джениш Джунушалиев
Родился 24 декабря 1935 года в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области. Ученый-историк, член-корреспондент Национальной академии наук КР, доктор исторических наук, профессор.
Автор более 130 научных трудов. Научные исследования Джениша Джунушалиева охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.
За особый вклад в науку ему присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» в 1982-м и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» в 2000-м. Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР в 1996 и 2002 годах.
Умер 4 мая 2016-го.
Родился художник Аман Асранкулов
Родился 24 декабря 1939 года во Фрунзе.
Автор сюжетно-тематических картин, портретов, натюрмортов. По силе дарования, образованности, интеллекту был лидером в художественной среде юга республики, во многом определив особенности живописи художников Оша.
Лучшие произведения художника разных жанров («Табаководы», «Рубка шелковицы», «Утро», портреты металлурга Тешеева и милиционера Мырзаева, организаторов первых комсомольских ячеек в южной столице Касымбековых, натюрморты последних лет) значительны по замыслу и исполнению, красивы по живописи, пластичны и композиционны.
Умер в 1998-м в южной столице.
Умер архитектор Урмат Алымкулов
Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района. Заслуженный архитектор Киргизской ССР.
Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более 10 школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в столице.
Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.
Умер в 2016-м.
