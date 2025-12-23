В Бишкеке 23 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

Памятные даты

1 января объявлено праздничным днем и выходным

После петровской реформы в России церковный Новый год продолжал отмечаться с 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским.

После революции 1917-го празднование Рождества и Нового года в РФ отменено. Эта традиция возродилась только в 1935-м в качестве детского праздника.

23 декабря 1947 года власть объявила 1 января нерабочим днем. Со временем Новый год превратился в праздник, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование и особый смысл.

