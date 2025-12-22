22:10
Общество

Чуйский камерный оркестр скрасил ожидавших рейс в аэропорту Оша живым концертом

Чуйский камерный оркестр скрасил ожидавших рейс в аэропорту Оша живым выступлением. Видео опубликовано в соцсетях.

Музыканты возвращались в Бишкек с гастролей, но из-за густого тумана все рейсы отменили. Они, как и другие пассажиры, сутки ждали самолет. Тогда и начали свой концерт.

В ОАО «Международные аэропорты Кыргызстана» сообщили, что воздушная гавань южной столицы работает в штатном режиме, рейсы задерживают только в Бишкеке.

Напомним, из-за плотного тумана международный аэропорт «Манас» отменяет рейсы. Не вылетели 11 самолетов, еще 4 задержаны, 13 смогли покинуть воздушную гавань, еще 16 рейсов остаются под вопросом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355547/
просмотров: 410
