ЕАБР выделит $15 миллионов на расширение дорог и строительство мостов в Оше

Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство финансов и мэрия Оша инициировали проект по улучшению дорог города. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Бекназар Базаралиев на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша.

Он рассказал, что госорганы договорились с Евразийским банком развития о выделении кредита и гранта.

«Предусмотрены реконструкция и расширение улиц Бабараимова и Шамшат общей длиной 3,2 километра, а также строительство двух эстакадных мостов. Общая стоимость запланированных работ — $19,3 миллиона», — отметил замминистра.

По его словам, $15,39 миллиона — это кредит и грант со стороны ЕАБР, $3,9 миллиона — софинансирование кыргызской стороны из республиканского бюджета.

Кредит выдается на 15 лет под 1,2 процента годовых с пятилетним льготным периодом. Проект реализуют с 2026 по 2028 год.

По итогам обсуждения парламентарии одобрили проект соглашения. 
