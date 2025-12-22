Эсенгул Исаков: IV Народный курултай пройдет в новом формате

IV Народный курултай пройдет в новом формате, сообщил в эфире «Первого канала» делегат IV курултая, председатель Союза пенсионеров Кыргызстана Эсенгул Исаков.

По его словам, 25 декабря состоится IV Народный курултай, избрано 700 делегатов.

«Однако впервые в этот раз 24 декабря в драмтеатре пройдет встреча делегатов с представителями министерств и ведомств. У каждого будет возможность написать или задать свои вопросы, получить ответы. По сути, добавляется еще один день проведения курултая.

Это делается для того, чтобы улучшить качество проведения собрания. Поскольку ранее при проведении прежних курултаев многие делегаты бегали в фойе за представителями тех или иных госорганов, чтобы получить ответы на свои вопросы и в итоге пропускали часть выступлений на курултае. Как известно, на курултае выступает с отчетом президент страны и правильно будет, если все делегаты будут сидеть в зале и спокойно слушать всех выступающих», — добавил Эсенгул Исаков.