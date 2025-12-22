Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предприняты важные шаги по оснащению органов внутренних дел современной техникой. Это позволило вывести обновление материально-технической базы милиции на новый уровень.

Фото из архива

Переданная техника полностью соответствует современным техническим требованиям и предназначена для эффективного выполнения служебных задач. В их числе машины мировых и отечественных брендов: JAC, JEEP, BMW, Lexus, Toyota, Chevrolet Cobalt, Hyundai, KIA, Changan, Lixiang, ГАЗ «Соболь», «Лада Нива Легенда», а также специальная техника и мотоциклы. Все транспортные средства в плановом порядке распределены между территориальными органами внутренних дел, говорится в сообщении.

Кроме того, в летний туристический сезон в целях обеспечения безопасности кыргызстанцев и иностранных гостей современная техника передана туристическо-экологическому батальону милиции Иссык-Кульской области. Туда входили автомобили отечественного производства повышенной проходимости, квадроциклы, микроавтобусы, открытые и закрытые водные катера со специальными прицепами, а также скутеры.

В рамках подготовки к зимнему туристическому сезону в целях оперативного оказания помощи гражданам и отдыхающим дополнительно закуплены снегоходы, которые направлены в регионы.