09:35
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году

Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предприняты важные шаги по оснащению органов внутренних дел современной техникой. Это позволило вывести обновление материально-технической базы милиции на новый уровень.  

из архива
Фото из архива

Переданная техника полностью соответствует современным техническим требованиям и предназначена для эффективного выполнения служебных задач. В их числе машины мировых и отечественных брендов: JAC, JEEP, BMW, Lexus, Toyota, Chevrolet Cobalt, Hyundai, KIA, Changan, Lixiang, ГАЗ «Соболь», «Лада Нива Легенда», а также специальная техника и мотоциклы. Все транспортные средства в плановом порядке распределены между территориальными органами внутренних дел, говорится в сообщении.

Кроме того, в летний туристический сезон в целях обеспечения безопасности кыргызстанцев и иностранных гостей современная техника передана туристическо-экологическому батальону милиции Иссык-Кульской области. Туда входили автомобили отечественного производства повышенной проходимости, квадроциклы, микроавтобусы, открытые и закрытые водные катера со специальными прицепами, а также скутеры.

В рамках подготовки к зимнему туристическому сезону в целях оперативного оказания помощи гражданам и отдыхающим дополнительно закуплены снегоходы, которые направлены в регионы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355380/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
МВД Кыргызстана передало милиции 50 новых служебных автомобилей и снегоходы
МВД и посольство США обсудили усиление сотрудничества в сфере безопасности
МВД получило 79 сигналов о нарушениях по всей стране
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В Бишкеке сотрудник УПСМ помог бабушке перейти дорогу и покорил соцсети
Милиция переведена на усиленный режим в период заседания ОДКБ в Бишкеке
Все подозреваемые в подготовке массовых беспорядков водворены в СИЗО
Мошенники под видом вице-мэра и ГКНБ выманили у бишкекчанина 5,5 миллиона сомов
Замглавы МВД Кыргызстана встретился с китайским бизнес-сообществом
Более 10 тысяч милиционеров выйдут на усиленное дежурство в дни выборов
Популярные новости
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
22 декабря, понедельник
09:22
Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс...
09:19
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
08:57
Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году
08:35
В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов
08:23
В Китае ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане