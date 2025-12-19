Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли, ярмарки и выставки

Театры

20 декабря. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.

20, 21 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом. С участием звезд России Полины Сугидзаки и Марчелло Пелиццони.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

20-21 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 декабря. Выставка Абая Насиридин уулу

Выставка Абая Насиридин уулу объединяет работы, созданные в течение последнего года, однако сама концепция и идеи вынашивались автором на протяжении трех лет. Экспозиция носит интимный характер и посвящена самым близким людям в жизни художника: семье и любимому человеку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»

Представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как ребята видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

12-20 декабря. Музеале-90

Приглашаем зрителей погрузиться в прошлое через призму фрагментов музейной памяти: исторические фотографии, видеоматериалы, афиши, архивные документы и письма, фиксирующие музейные события и создающие представление о времени и контексте. В субботу пройдут лекции о формировании коллекции КНМИИ и художника Эмиля Тилекова «История в цвете», в воскресенье — книжный клуб «Радикальная музеология».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-20 декабря. Выставка прикладного искусства «Уя. От кочевых традиций к модернизму ХХI века»

Выставка состоит из двух частей: современное прикладное искусство — работы современных художников ХХI века; декоративно-прикладное искусство ХХ века. От традиционного к профессиональному из коллекции КНМИИ (текстиль, чий).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-20 декабря. Выставка Гильдии кукольников Кыргызстана

Представлены куклы, изготовленные из различных материалов, мастеров КР.

Галерея «Азия», 12.00-16.00.

13-31 декабря. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ-сеты; шоу-программа по выходным с ведущим.

ЦО «Кой-Таш», 14.00-22.00.

19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес

Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-22.00.

9-24 декабря. Выставка-ярмарка «Мозаика нашего времени»

«Мозаика нашего времени» — это новогодняя история, написанная руками мастеров. Каждый узор здесь — как снежинка: единственный, неповторимый, созданный с любовью.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, кинопоказы, фестивали

20 декабря. Концерт Jay Sean

В Бишкеке выступает мировой поп-идол Jay Sean — британский певец индийского происхождения, чьи хиты Down, Do You Remember, Ride It и Eyes On You уже много лет звучат на крупнейших музыкальных площадках и продолжают собирать сотни миллионов прослушиваний.

«Жаштык-арена», 19.00.

20 декабря. Концерт «Новогодняя симфония»

Вас ждет насыщенная и разнообразная программа: любимые новогодние композиции и классические рождественские мелодии, саундтреки из известных фильмов: «Ирония судьбы», «Один дома», «Холодное сердце» и других, зажигательные рок-хиты и легендарные поп-песни, включая культовую Last Christmas.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

20 декабря. Кинопоказы

Покажут анимационный фильм «Мальчик и мир», а также первую серию «Таң алдында».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 16.00, 18.00.

20, 21 декабря. Цирковое шоу «В поисках огненной лошади»

В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

21 декабря. Концерт «Мир турецких сериалов»

Вы сможете услышать в исполнении симфонического оркестра оригинальные саундтреки к самым топовым турецким сериалам, а также насладиться живой игрой Большого симфонического оркестра!

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

Мастер-классы, лекции

20 декабря. Новогодний мастер-класс по живописи акрилом

Приглашаем вас на уютный мастер-класс по акрилу под чутким руководством Зульфии Акимовой — шаг за шагом вы создадите собственную картину и откроете в себе творческий потенциал.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

20, 21 декабря. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

20, 21 декабря. Новогодняя елка

Мы подготовили серию новогодних елок и программ для детей — каждый день новый праздник, новые герои!

ДТЦ «Таш-Рабат», 16.00.

20 декабря. Мастер-класс

Вас ждет серия из мастер-классов для детей. В этот раз они приготовят тортик бенто. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

21 декабря. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үч мышык жана Стич»

После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.