Общество

В столице открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»

В столице состоялось открытие котельной «Бишкексельмаш» с участием мэра Айбека Джунушалиева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальник поздравил с открытием котельной и отметил ее значимость для горожан.

«В результате всех работ для жителей города будет создано надежное, экономичное и экологически чистое теплоснабжение», — сказал он.

Фото мэрии. Открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»

Котельная, введенная в эксплуатацию в 1974 году и находящаяся на балансе МП «Бишкектеплоэнерго», проходит поэтапную реконструкцию. Проект направлен на снижение технических потерь, повышение надежности теплоснабжения и уменьшение стоимости тепловой энергии. Ранее технические потери доходили до 50 процентов.

Общая стоимость проекта составляет около 206 миллионов сомов, из которых 200 миллионов сомов выделены из Стабилизационного фонда КР.

Фото мэрии. Открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»

На сегодня первым этапом котельная обеспечит 13 тысяч абонентов теплом и горячей водой.

Еще одна особенность объекта в том, что котлы установлены работниками предприятия «Бишкектеплоэнерго».

В рамках первого этапа завершена установка шести газовых котлов мощностью по 10 мегаватт. После запуска стоимость тепловой энергии снизится с 6 тысяч 679,78 до примерно 5 тысяч 500 сомов за гигакалорию, а при подключении новых абонентов — до 5 тысяч сомов за гигакалорию.

Фото мэрии. Открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»

Второй этап предусматривает установку дополнительных котлов и расширение тепловых сетей, третий — строительство когенерационной установки мощностью 100 мегаватт и подстанции 110 киловатт.
