22:28
Агент 024

На антисанитарию у мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека

В Октябрьском районе Бишкека жители дома на улице Шукурова 88а жалуются на плохое состояние мусорных контейнеров и вонь. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, мусорные контейнеры стоят помятые и деформированные. В связи с тем, что на мусорную площадку везут отходы не только из ближайших домов, но и из частного сектора, часто здесь скапливается много отходов, от которых  идет сильный неприятный запах.

В ролике видны помятые контейнеры, разбросанный мусор и мертвый грызун.

Горожане просят принять меры по благоустройству мусорной площадки.

