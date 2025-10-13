Жители пожаловались на перевернутые мусорные баки в центре Бишкека

В соцсетях появились фото перевернутых мусорных баков на улицах Уметалиева и Турусбекова в Бишкеке. По словам горожан, такая ситуация наблюдается уже около месяца.

«Возможно, я чего-то не понимаю в вывозе мусора, но у нас сейчас на районе баки ставят только так. Когда заканчиваются пустые контейнеры — вокруг горы отходов», — написал один из горожан.

Пользователи отмечают, что после опустошения контейнеров спецтехника оставляет их в перевернутом положении, из-за чего мусор скапливается вокруг площадок.

Бишкекчане просят МП «Тазалык» разъяснить причину происходящего и вернуть баки в нормальное состояние.

