США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт

Власти США приостанавливают действие иммиграционной программы Diversity Visa (DV1), предусматривающей розыгрыш грин-карт. Об этом в соцсети X сообщила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

По ее словам, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете Клаудио Мануэл Невеш Валенте въехал в США в 2017 году именно по программе DV1, после чего получил статус постоянного жителя страны.

«Этому человеку не следовало разрешать въезд в нашу страну», — заявила Кристи Ноэм.

Министр напомнила, что еще в 2017 году президент США Дональд Трамп выступал за прекращение программы визовой лотереи после теракта в Нью-Йорке, когда боевик ИГИЛ, въехавший в страну по программе DV1, совершил наезд на грузовике. Тогда погибли восемь человек.

По поручению президента Трампа Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) предписано немедленно приостановить действие программы DV1. Как отметила министр, решение принято для предотвращения угроз безопасности американских граждан.

«По поручению президента Трампа я немедленно даю указание Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой пагубной программы больше никто из американцев не пострадает», — написала Кристи Ноэм.

Сроки приостановки программы и дальнейшие решения пока не уточняются.