12:27
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт

Власти США приостанавливают действие иммиграционной программы Diversity Visa (DV1), предусматривающей розыгрыш грин-карт. Об этом в соцсети X сообщила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

По ее словам, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете Клаудио Мануэл Невеш Валенте въехал в США в 2017 году именно по программе DV1, после чего получил статус постоянного жителя страны.

«Этому человеку не следовало разрешать въезд в нашу страну», — заявила Кристи Ноэм.

Министр напомнила, что еще в 2017 году президент США Дональд Трамп выступал за прекращение программы визовой лотереи после теракта в Нью-Йорке, когда боевик ИГИЛ, въехавший в страну по программе DV1, совершил наезд на грузовике. Тогда погибли восемь человек.

По поручению президента Трампа Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) предписано немедленно приостановить действие программы DV1. Как отметила министр, решение принято для предотвращения угроз безопасности американских граждан.

«По поручению президента Трампа я немедленно даю указание Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой пагубной программы больше никто из американцев не пострадает», — написала Кристи Ноэм.

Сроки приостановки программы и дальнейшие решения пока не уточняются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355217/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
МВД и посольство США обсудили усиление сотрудничества в сфере безопасности
В США планируют проверять социальные сети у въезжающих в страну туристов
Отказаться от противостояния с Китаем и начать уважать его мощь призвал Пентагон
В США обновили стратегию безопасности
Соискателям рабочих виз в США будут отказывать, если они причастны к цензуре
Рекордное число богатых американцев намерено покинуть США после выборов
Власти США приостановили рассмотрение всех прошений об убежище
В США скончался 21-летний кыргызстанец Кайрат Алтынбеков, пострадавший в ДТП
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
В США проверят грин-карты выходцев из 19 стран после стрельбы в Вашингтоне
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
12:25
Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с про...
12:12
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт
12:10
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
12:00
В Оше временно перекроют улицу Мамырова
12:00
Жители Оша рассказали, сколько готовы потратить на Новый год