Япония и КР обсуждают перспективы сотрудничества в сфере биотехнологий

В рамках бизнес-форума «Центральная Азия + Япония» в Токио состоялась встреча главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбека Сабирова с руководством JFR Co. Ltd. Номибицу Акаем по вопросу обсуждения перспектив сотрудничества в сфере биотехнологий. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены возможности создания в Кыргызстане производства пробиотиков для улучшения здоровья людей и животных с применением японских стандартов качества и технологий компании JFR Co. Ltd..

Стороны также рассмотрели перспективы внедрения современных биотехнологических решений в агропромышленный сектор Кыргызстана с целью повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и проработке потенциальных совместных проектов в сфере биотехнологий.