12:26
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

Япония и КР обсуждают перспективы сотрудничества в сфере биотехнологий

В рамках бизнес-форума «Центральная Азия + Япония» в Токио состоялась встреча главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбека Сабирова с руководством JFR Co. Ltd. Номибицу Акаем по вопросу обсуждения перспектив сотрудничества в сфере биотехнологий. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены возможности создания в Кыргызстане производства пробиотиков для улучшения здоровья людей и животных с применением японских стандартов качества и технологий компании JFR Co. Ltd..

Стороны также рассмотрели перспективы внедрения современных биотехнологических решений в агропромышленный сектор Кыргызстана с целью повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и проработке потенциальных совместных проектов в сфере биотехнологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355216/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
ЦА+Япония: в МИД РФ надеются, что встреча не будет затрагивать интересы России
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Японию
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов
КР намерена расширять сотрудничество в горнодобывающей отрасли с Таджикистаном
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане
Япония отказалась от предложения ЕС использовать замороженные российские активы
Япония намерена провести первый саммит с Центральной Азией 19-20 декабря
Кыргызстан и Корея намерены увеличить товарооборот на 30 процентов
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
12:25
Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с про...
12:12
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт
12:10
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
12:00
В Оше временно перекроют улицу Мамырова
12:00
Жители Оша рассказали, сколько готовы потратить на Новый год