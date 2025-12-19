12:26
Общество

Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение

В эфире «Биринчи радио» обсудили вопрос обмена водительских удостоверений, который вызвал путаницу среди граждан из-за противоречивых заявлений о плате за услугу.

Как пояснили в ходе эфира, обмен водительских удостоверений осуществляется бесплатно, без взимания дополнительных платежей. Обмен проводится в установленном порядке, и гражданам рекомендовано успеть заменить документы до конца текущего года, чтобы избежать ажиотажа.

Также было отмечено, что услуга доступна через мобильное приложение «Тундук», что позволяет упростить процесс и сократить очереди. Ранее руководство государственного органа неоднократно разъясняло условия и порядок обмена как в СМИ, так и на официальных интернет-ресурсах.

В эфире подчеркнули, что появляющаяся информация о необходимости оплаты не соответствует действительности, и граждан призвали ориентироваться только на официальные источники и разъяснения уполномоченных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355212/
просмотров: 431
