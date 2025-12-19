Переход на двенадцатилетку. Чем новые учебники отличаются от старых

Новые учебники, подготовленные в рамках перехода на 12-летнее образование, получились увлекательными. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный редактор государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби»» Данияр Ашымов.
По его словам, сначала были организованы тренинги, представители издательства «Маршал Кавендиш» объяснили, чем их продукт отличается от других.
«К работе в качестве редакторов привлекли самых лучших учителей, экспертов, предметников. Они в группах переводили материал, адаптировали его. Издательский процесс занимает много время. До этого в истории школьного образования у нас не было опыта, чтобы с 1-го по 12-й класс, к примеру, по математике внедрять полную линейку. Мы прокладывали колею, были трудности, но они преодолены. Школы уже получили первые напечатанные учебники», — сказал Данияр Ашымов.
Он добавил, что процесс обучения всегда нелегкий.
В 2025/2026 учебном году на двенадцатилетнюю программу в КР перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Для них подготовили новые учебники.
Всего в 2025 году на тиражирование учебников из государственного бюджета направили 744 миллиона сомов.