Переход на двенадцатилетку. Чем новые учебники отличаются от старых

Новые учебники, подготовленные в рамках перехода на 12-летнее образование, получились увлекательными. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный редактор государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби»» Данияр Ашымов.

По его словам, сначала были организованы тренинги, представители издательства «Маршал Кавендиш» объяснили, чем их продукт отличается от других.

«К работе в качестве редакторов привлекли самых лучших учителей, экспертов, предметников. Они в группах переводили материал, адаптировали его. Издательский процесс занимает много время. До этого в истории школьного образования у нас не было опыта, чтобы с 1-го по 12-й класс, к примеру, по математике внедрять полную линейку. Мы прокладывали колею, были трудности, но они преодолены. Школы уже получили первые напечатанные учебники», — сказал Данияр Ашымов.

Он добавил, что процесс обучения всегда нелегкий.

Читайте по теме Переход на двенадцатилетку. Новые учебники будут внедрять поэтапно

«Получение новых знаний требует времени и энергии, особенно у первоклассников. Их надо моментально вовлечь в учебный процесс, а внимание подростков удержать. Наши учебники получились увлекательными. Чем отличается кембриджская система? С 1-го класса даются темы, которые будут встречаться ежегодно до 7-8-го класса. Иногда звучит много критики, что учебники в первом класса очень сложные, с серьезными темами. Но в этом и есть отличие — с 1-го класса детей знакомят со сложными темами простым языком. Это развивает компетентностный подход, детям не стоит заучивать материал для хороших оценок. Во втором классе они снова возвращаются к этим темам, но даются более углубленные понятия. И с каждым последующим годом пласт информации нарастает», — отметил Данияр Ашымов.

В 2025/2026 учебном году на двенадцатилетнюю программу в КР перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Для них подготовили новые учебники.

Всего в 2025 году на тиражирование учебников из государственного бюджета направили 744 миллиона сомов.