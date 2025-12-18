12:51
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Общество

Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о смерти генерал-майора Джоомарта Бошкоева. Он скончался сегодня.

Джоомарт Бошкоев родился 19 ноября 1949 года в Таласе. В 1970-м окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени Владимира Ленина.

ГКНБ
Фото ГКНБ

С 1981 по 1998 год проходил службу в органах национальной безопасности КР, занимая различные руководящие должности. Значительная часть его профессиональной деятельности связана с руководством в Службе государственной охраны. В период, когда Джоомарт Бошкоев возглавлял Государственное управление охраны (впоследствии — ГКНБ/СГО), заложены основы современной системы обеспечения безопасности первых лиц государства и стратегически важных объектов.

После выхода в почетную отставку продолжал активную общественную деятельность, возглавляя общественное объединение «Совет ветеранов государственной охраны». Уделял большое внимание поддержке ветеранов силовых структур и воспитанию молодых сотрудников в духе офицерской чести и верности присяге.

За заслуги перед государством, безупречную службу и вклад в укрепление национальной безопасности награжден государственными и ведомственными наградами.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Джоомартом Бошкоевым состоится по адресу: Бишкек, улица Токомбаева, 27, квартира 23.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355073/
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
Скончался Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК
В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни
Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев
Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале
Скончался один из авторов Государственного флага Кыргызстана Жусуп Матаев
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
18 декабря, четверг
12:40
В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута...
12:19
Маршалловы Острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход: что это
12:04
Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев
11:59
Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане
11:47
В США последние выпущенные центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов