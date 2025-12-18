Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о смерти генерал-майора Джоомарта Бошкоева. Он скончался сегодня.

Джоомарт Бошкоев родился 19 ноября 1949 года в Таласе. В 1970-м окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени Владимира Ленина.

Фото ГКНБ

С 1981 по 1998 год проходил службу в органах национальной безопасности КР, занимая различные руководящие должности. Значительная часть его профессиональной деятельности связана с руководством в Службе государственной охраны. В период, когда Джоомарт Бошкоев возглавлял Государственное управление охраны (впоследствии — ГКНБ/СГО), заложены основы современной системы обеспечения безопасности первых лиц государства и стратегически важных объектов.

После выхода в почетную отставку продолжал активную общественную деятельность, возглавляя общественное объединение «Совет ветеранов государственной охраны». Уделял большое внимание поддержке ветеранов силовых структур и воспитанию молодых сотрудников в духе офицерской чести и верности присяге.

За заслуги перед государством, безупречную службу и вклад в укрепление национальной безопасности награжден государственными и ведомственными наградами.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Джоомартом Бошкоевым состоится по адресу: Бишкек, улица Токомбаева, 27, квартира 23.