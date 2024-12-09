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Происшествия

Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека

В Бишкеке владелец легкового авто напал на водителя муниципального автобуса.

Инцидент произошел на остановке на улице Ахунбаева у Медакадемии. Оказалось, что легковушка припарковалась, мешая автобусу высаживать пассажиров. На замечания водитель легковой машины зашел в салон муниципального транспорта и устроил потасовку, несколько раз ударив водителя автобуса. 


Дебоширу помогли прийти в себя — на месте инцидента оказался мэр города Айбек Джунушалиев, который сделал ему замечание и показал дорожный знак, запрещающий на этом участке парковать авто.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313571/
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