Министр строительства встретился с дольщиками компании «Дөөлөт курулуш»

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев  провел встречу с руководством строительной компании «Дөөлөт курулуш» и дольщиками, выразившими недовольство ходом строительства.

Встреча состоялась в большом зале заседаний министерства. В ходе обсуждения министр задал представителям компании ряд вопросов по строительству жилых комплексов «Кудайберген» и «Шопоков», а также уточнил текущее состояние и темпы выполнения работ.

Нурдан Орунтаев выслушал обращения и претензии дольщиков и сообщил, что на следующей неделе лично проверит все объекты компании. Осмотр планируется провести с участием специальной комиссии и при согласии застройщика.

Отмечается, что ранее Минстрой уже выдавал компании «Дөөлөт курулуш» официальное предупреждение с требованием активизировать строительные работы и обеспечить надлежащее качество строительства.
