Закон об органическом производстве. Какие изменения ждут фермеров Кыргызстана

Жогорку Кенеш принял закон, регулирующий правовые основы производства органической сельскохозяйственной продукции и ее сертификации. В скором времени на полках отечественных магазинов можно будет увидеть товары с подтвержденной маркировкой «органик», «био» и «эко». В интервью 24.kg менеджер проекта ФАО ООН по развитию органического производства Эмиль Омуралиев рассказал о том, какие изменения принесет это новшество фермерам, экспортерам и внутренним потребителям, скажется ли оно на росте цен и не приведет ли к дефициту товаров.

Фото 24.kg. Эмиль Омуралиев

— Предлагаю начать с основ. Что такое органическое сельское хозяйство?

— Это метод ведения сельского хозяйства, в рамках которого происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и прочих вредных веществ. Это отказ от использования пестицидов, гербицидов, искусственных удобрений и антибиотиков, применение животных и растительных отходов как удобрений, использование севооборота для восстановления почвы, применение биологических способов защиты растений. Главный его принцип — здоровье, и он касается всех процессов: качества почвы и воды, процесса выращивания и переработки продукции, ее маркировки, транспортировки, хранения и продажи.

— Насколько эти принципы развиты в Кыргызстане сегодня?

— Органическое движение в республике существует около 12-13 лет. Есть сподвижники, люди, которые поддерживают его философию, — это и производители, и потребители. Если говорить в процентном соотношении, то из более миллиона гектаров орошаемых сельхозугодий по всему Кыргызстану около 30 тысяч гектаров за эти годы прошли международную сертификацию и уже относятся к органическому сельскому хозяйству. Успешно работает более 20 органических аймаков — объединений, добровольно включившихся в этот процесс через систему гарантийного участия. Проект по созданию институциональной и правовой основы для органического сельского хозяйства был реализован ФАО при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Выращенная в Кыргызстане органическая продукция высоко ценится на международных рынках и часто занимает призовые места на зарубежных выставках.

Большим спросом пользуются экологический чистый мед, грецкий орех, выращенный в Арсланбобе, баткенский абрикос, аксыйский чернослив, иссык-кульская валерьяна и другая продукция.

Большим спросом пользуется мясо яков, выращиваемых на высокогорных пастбищах, а не в стойлах. Перспективы развития очень хорошие, так как подавляющее большинство наших сельхозугодий находится в экологически чистых зонах.

— Это не первая попытка развить в республике органическое сельское хозяйство. Первый закон был принят в 2019 году. Почему он так и не заработал?

— Прежний закон не заработал в полную силу потому, что в нем не были заложены основные регуляторные механизмы. Наши сертификаты в мире признавались не везде. Не были четко прописаны права, обязанности и ответственность всех участников процесса. Документ был сырым и не охватывал всю сферу, и ограничивался только сельским хозяйством. В новом законе все эти недоработки исправлены, расширена и сфера его применения.

Теперь органическим могут считаться не только продукты питания, но и иная продукция — допустим, текстиль, ремесленные изделия, игрушки, лекарственные растения и прочее.

Те же широко известные за границей юрты, которые из экологически чистого сырья производят наши ремесленники из села Кызыл-Туу. В Европе есть магазин, представляющий их продукцию. Теперь они смогут получить сертификат и продавать их с маркировкой «органик» или «эко» и, естественно, продавать дороже, так как сертификация — гарант безопасности, а в Европе это высоко ценится.

— Как будет происходить сертификация?

— Сертификацию будут проводить частые компании, прошедшие аккредитацию в Министерстве экономики, соответствующие необходимым критериям и международным стандартам. Контроль за процессом возлагается на уполномоченный госорган — Министерство сельского хозяйства и его департамент органического сельского хозяйства. Сертификат будет выдаваться на один год. В среднем сертификация одного производства обходится в $10-15 тысяч. Это международное расценки, которые также зависят от объемов производства. Мы работаем над тем, чтобы сделать эту услугу в Кыргызстане более дешевой и доступной.

— Она будет обязательной для всех фермеров?

— Нет, сертификация добровольная. Никакого принуждения не будет. В первую очередь в ней заинтересованы те, кто занимается экспортом.

Если производитель не хочет получать сертификат, то он должен будет соблюдать правила маркировки — не указывать на этикетке, что его продукт органический.

Не секрет, что сегодня на рынке представлен широкий ассортимент продукции с отметками «органик», «био» и «эко», но по факту, к сожалению, в большинстве своем это пока всего лишь ничем не подтвержденный маркетинговый ход. Закон предусматривает трехлетний переходный период — время, за которое производитель сможет пройти сертификацию, если он в этом заинтересован.

— Не скажется ли это на росте цен и дефиците товаров? Ведь производитель должен будет как-то покрывать расходы на сертификацию — повышать стоимость либо объемы экспорта...

— На внутреннем рынке Кыргызстана это не скажется. Ни роста цен, ни дефицита товаров не будет. Еще раз подчеркну, что это новшество в большей степени касается экспортеров, которые и прежде работали на внешний рынок, просто теперь они смогут обоснованно продавать свою продукцию дороже.

Не стоит опасаться и того, что все фермеры в одночасье перейдут в органическое производство и станут экспортерами. Это дорого и сложно.

К тому же внешний и внутренний рынки разделены и у каждого из них есть свои плюсы. Есть те, кто традиционно работает на экспорт, например фермеры, выращивающие фасоль в Таласской области, и те, кто покрывает внутренние потребности республики.

Внутренние потребители смогут получить выбор — покупать более дорогую, подтвержденную сертификатами продукцию либо более доступную. Сейчас такого выбора нет. Вы покупаете более дорогой продукт с пометной «органик», «эко» или «био», и нет уверенности, действительно ли он безопасен.

— Как на закон отреагировали экспортеры?

— Заинтересованность у экспортеров очень большая. Люди хотят получать больше доходов. В плане экспорта международный органический рынок — это хорошая ниша.

Кыргызстан пока что не может выдавать большой объем традиционной продукции на экспорт. Поэтому органика — это перспективный путь развития.

Взять хотя бы фасоль — монокультуру Таласской области. Она практически вся уходит на экспорт, потому что у нас ее традиционно потребляют в небольших объемах. Среди таласских фермеров есть те, кто уже прошел международную сертификацию в частном порядке, и они отмечают, что их доход стал в два-три раза больше.

— Продумана ли система поддержки государства тех, кто решится заняться органическим производством?

— Разработан проект национальной программы органической продукции, рассчитанный на 2023-2027 годы. В нем прописаны различные шаги и мероприятия — открытие муниципальных органических рынков, предоставления полок в магазинах больших торговых сетей, приоритетность при участии в госзакупках. Над этим сегодня работает Минсельхоз и кабмин. Рассматривается вопрос и о выделении «органического производства» в отдельный кластер с возможностью дополнительного льготного финансирования, например выделения льготных кредитов. Но не стоит ожидать бума. Переход на органическое производство — это долгий и дорогостоящий процесс. Мы прогнозируем, что в ближайшие десять лет количество органических сельхозпроизводителей увеличится на 20-25 процентов.