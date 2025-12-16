15:15
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проводит комплексный анализ уровня самообеспеченности по девяти основным социально значимым продовольственным товарам.

Анализ проводится в разрезе каждого района, реузультат которого позволит определить, по каким видам продукции внутреннее производство обеспечивает потребности населения, а в каких направлениях требуется дополнительная поддержка. На основе собранных данных ведомство намерено выстроить системную работу с ключевыми сельхозтоваропроизводителями, поставщиками и реализаторами.

В рамках данной работы планируются:

— разработка механизмов стимулирования и поддержки сельхозтоваропроизводителей, поставщиков и реализаторов;
— координация и налаживание взаимодействия между всеми участниками продовольственной цепочки;
— укрепление продовольственной безопасности и стабильности обеспечения населения продуктами питания в регионах.

По итогам анализа будут подготовлены практические меры и инструменты государственной поддержки, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, развитие внутреннего производства и снижение зависимости от импорта.
