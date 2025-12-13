У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения

Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся деятельности Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Согласно документу, из положения о министерстве исключены нормы, связанные с функциями по учету и документированию населения. В частности, утратили силу отдельные подпункты и формулировки, где ранее упоминались полномочия в сфере регистрации и документирования граждан.

В кабмине пояснили, что изменения приняты в рамках оптимизации системы государственного управления и в соответствии с указом президента от 27 октября 2025 года № 299, направленным на перераспределение функций между государственными органами.

Постановление вступает в силу через семь дней.