В Петербурге мигрантам нельзя работать таксистами и курьерами до конца 2026 года

Привлечение мигрантов к работе в качестве таксистов и курьеров запретят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба администрации.

Документ запрещает хозяйствующим субъектам в городе привлекать иностранцев, имеющих патенты на работу, к отдельным видам экономической деятельности.

«Запрет распространяется на такие направления, как «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем»... деятельность курьерская... деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта», — указали в пресс-службе.

Также иностранным гражданам запретили доставку еды на дом и прочую курьерскую деятельность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354142/
просмотров: 120
