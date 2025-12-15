15:49
Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта

В центре столицы, на месте действующего фонтанного комплекса у ЦУМа, ведется строительство нового многофункционального объекта, который станет одним из ключевых символов обновляющегося Бишкека.

Ответ на вопросы горожан

Инициаторы проекта отмечают, что приняли решение публично представить информацию именно сейчас, поскольку в Сети активно обсуждается судьба фонтанного комплекса.

Мы видим обеспокоенность жителей. Поэтому считаем важным объяснить: частью проекта является обновление фонтанного комплекса. Фонтаны не просто сохранят, но и сделают более привлекательными. Проект направлен на благо города — его жителей и гостей.

Инициаторы проекта

Проект прошел градостроительный совет и получил положительное заключение.

Его представители заявляют: фонтанный комплекс останется на своем месте — его полностью сохранят и преобразуют в современный архитектурный элемент, дополняющий новое городское пространство.

Стоит отметить, что фонтанный комплекс с 1996 года находится в частной собственности на основании соответствующего постановления. При этом в социальных сетях нередко ошибочно высказывается мнение о том, что данный объект является государственной собственностью, что не соответствует действительности.

Фонтаны сохраняются и обретают новую жизнь

Авторы проекта подчеркнули, что существующая система фонтанов является частью инженерной инфраструктуры и выполняет функцию охлаждающего элемента зданий. В этой связи вопрос о полном демонтаже фонтанов никогда не рассматривался.

Прежний фонтанный комплекс создан десятилетия назад и на протяжении долгого времени функционировал с серьезными техническими ограничениями. Инженерные системы находились в изношенном состоянии, оборудование устарело и не соответствовало современным санитарным, экологическим и визуальным требованиям. Архитектура пространства также не учитывала климатические особенности Бишкека, а часть зеленых насаждений ранее удалена по согласованию с городскими службами в целях безопасности.

В рамках проекта фонтаны не демонтируются, а проходят комплексную модернизацию: обновляются инженерные системы, внедряются современные технологии, художественная подсветка и формируется новая, комфортная архитектурная среда, соответствующая уровню современных городов.

Ранее в знойные летние месяцы находиться у фонтанов длительное время было затруднительно из-за нехватки тени и прохлады. В рамках нового проекта над фонтанным комплексом формируется закрытое пространство, которое создает естественную циркуляцию воздуха и зоны с тенью. Это позволит горожанам и гостям столицы комфортно проводить время у фонтанов даже в самые жаркие дни.

Культура, развлечения и деловая активность — в одном пространстве

Над существующим уровнем фонтанов возводится современный многофункциональный комплекс. Он объединит в себе:

  • развлекательные зоны для отдыха всей семьи;
  • культурные пространства для мероприятий, выставок и городских инициатив;
  • бизнес-площади с привлечением брендов международного уровня.

«Мы уже ведем переговоры с зарубежными брендами, которые смогут привнести в столицу новые стандарты сервиса и городского досуга», — отметили в руководстве проекта.

Международное сотрудничество и участие экспертов

За реализацию проекта отвечает ОсОО «Централ Эйжан Трейд Компани», учредители которого имеют опыт в создании масштабных инфраструктурных объектов за рубежом. Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с командой Old Bishkek.

Совместная визуализация

Над архитектурной концепцией и визуализацией проекта работали профессиональные команды из Казахстана, Кыргызстана и России. По итогам сравнительного анализа предложений принято решение выбрать вариант, разработанный кыргызстанскими специалистами. Тем самым руководство проекта подчеркивает важность поддержки национальных команд, локальных архитекторов и дизайнеров, чьи видение и понимание городской среды являются ключевыми для успешной реализации этого проекта.

Будущее пространство притяжения для всех горожан

Представители проекта отмечают, что новый комплекс станет идеальным местом для отдыха, культурного времяпрепровождения и развлечений в центре столицы.

Любимый бишкекчанами фонтанный комплекс с фигурами лошадей-скакунов и орла будет сохранен, модернизирован и преобразован в еще более привлекательный и комфортный элемент городской среды.

Его оснастят музыкальным сопровождением и современными 3D-визуальными эффектами, которые создадут новое эмоциональное впечатление и подчеркнут уникальный стиль данного пространства.

Проект создается как новая точка притяжения для жителей и гостей столицы, которая объединит культурные, социальные и развлекательные функции. На территории комплекса будут доступны бесплатный Wi-Fi и дополнительные сервисы для комфорта горожан и туристов, что сделает пребывание здесь еще более удобным и приятным.

В перспективе новый комплекс станет ярким символом современного и стремительно развивающегося Бишкека, отражающим новые амбиции города и его движение вперед.
