Стройка у ЦУМа в Бишкеке признана несоответствующей утвержденному проекту

Строительные работы на территории ЦУМ «Айчурек» признаны несоответствующими утвержденным проектным решениям. По поручению мэра столицы Айбека Джунушалиева возводимая металлоконструкция подлежит демонтажу.

В ходе проверки установлено, что объект, реализуемый застройщиком, не соответствует согласованному эскизному проекту и не рассматривался на заседаниях градостроительного совета. Работы ведутся с отклонениями от утвержденных параметров, что является нарушением градостроительных требований.

Читайте по теме Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта

Особое внимание уделено вопросу фонтанной зоны, ранее располагавшейся на данной территории. Представители ЦУМа ранее публично заявляли о сохранении архитектурной концепции пространства и восстановлении фонтанов после завершения работ. Фактическое строительство на месте фонтанов ставит под сомнение выполнение этих обязательств. Восстановление фонтанной композиции определено как обязательное условие приведения территории в надлежащее состояние.

Мэром города застройщику предоставлен трехдневный срок для самостоятельного демонтажа конструкции. В случае неисполнения поручения демонтаж будет организован с привлечением уполномоченных муниципальных служб, а все расходы, включая разбор, вывоз, утилизацию и восстановительные работы, будут взысканы с компании, осуществлявшей строительство.

Принятые решения направлены на обеспечение строгого соблюдения градостроительных норм, защиту общественных интересов и восстановление благоустроенного городского пространства.

Сообщается, что проект Old Bishkek является самостоятельной инициативой, реализуемой отдельно и не связанной с указанным объектом. Фонтанный комплекс территориально относится к зоне ЦУМа, а все строительные работы проводились непосредственно на его площадке и по линии торгового центра.

Таким образом, фонтан не входит в состав проекта Old Bishkek и не имеет к нему организационного или функционального отношения.