Один миллион видов флоры и фауны в мире находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, несмотря на растущее признание того, что биологическое разнообразие является всеобщим достоянием, представляющим огромную ценность, оно продолжает сокращаться быстрыми темпами в результате человеческой деятельности.

Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Тема этого года — «Гармония с природой и устойчивое развитие».

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«Биоразнообразие — это основа жизни и краеугольный камень устойчивого развития», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Дня биоразнообразия. Однако человечество, по его словам, уничтожает его молниеносными темпами в результате загрязнения окружающей среды, климатического кризиса, разрушения экосистем и «удовлетворения сиюминутных интересов».

Утрата биоразнообразия — это глобальная проблема, которую ни одна страна, какой бы богатой или могущественной она ни была, не может решить в одиночку, подчеркнул глава ООН. Точно так же ни одна страна не может жить без богатого биоразнообразия.

Антониу Гутерриш призвал изменить подходы к производству и потреблению, а также реализовать Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу в области биоразнообразия.

Она устанавливает цели и конкретные задачи, чтобы остановить и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов к 2050 году.