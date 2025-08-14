В Кыргызстане снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет еженедельный сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары.

По данным мониторинга розничных цен в гипермаркетах Бишкека, по состоянию на 14 августа зафиксировано снижение стоимости ряда социально значимых продуктов питания по сравнению с 5 августа. Особенно заметно подешевели овощи.

Изменение цен на основные продукты питания (в процентах и сомах):

морковь — 49 сомов, снижение на 15,5 процента (ранее 58 сомов);

лук — 43 сома, снижение на 4,4 процента (ранее 45 сомов);

картофель — 45 сомов, снижение на 8 процентов (ранее 49 сомов);

капуста — 27 сомов, снижение на 10 процентов (ранее 30 сомов).

Снижение стоимости овощной продукции связано с увеличением объемов поставок от местных производителей. Мониторинг динамики цен будет продолжаться на постоянной основе.