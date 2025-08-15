Какие продукты питания и сколько экспортировано из РФ в КР, рассказали эксперты

Россия за пять месяцев текущего года поставила в Кыргызстан продукции агропромышленного комплекса на сумму более $230 миллионов. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 210 тысяч тонн. Основным драйвером роста стали поставки подсолнечного масла: за пять месяцев этого года его экспортировано более 23 тысяч тонн почти на $28 миллионов против около 14 тысяч тонн на $13 миллионов в январе-мае 2024 года.

Кроме того, значительно увеличился экспорт пива. За январь-май 2025 года Кыргызстан закупил этого напитка на сумму более $4 миллионов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В стоимостном выражении также выросли поставки рыбы и морепродуктов (на 49 процентов), готовой мясной продукции (на 48 процентов), майонеза и других соусов (на 46 процентов), маргарина (на 30 процентов), мяса птицы (на 9 процентов).

«Агроэкспорт» отмечает, что за весь 2024 год РФ экспортировала в КР более 760 тысяч тонн продукции АПК почти на $560 миллионов.