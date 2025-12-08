ЕС ужесточит миграционные правила: больше депортаций и меньше пособий

Страны-участницы Евросоюза поддержали ряд новых мер, которые должны значительно ужесточить действующие миграционные правила, пишет DW.

В том числе предполагается создавать «центры возвращения» за пределами ЕС для просителей убежища, чьи заявки были отклонены.

Чтобы повысить эффективность процедуры депортаций, тем, кто лишился права на пребывание на территории блока, будут сокращать пособия в случае несотрудничества с властями.

План по ускорению депортации лиц, которым было отказано в убежище, Еврокомиссия представила еще в марте 2025 года. Тогда, согласно ее же данным, территорию ЕС покидал всего один из пяти мигрантов, чьи заявки на убежище были отклонены.