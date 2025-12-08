18:41
Общество

Где в Бишкеке продают уголь. Адреса

На сегодня в районах столицы работают топливные базы и ряд стационарных пунктов продаж угля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в Свердловском районе столицы твердое топливо можно купить на улице Достоевского, 1.

Кроме того, функционируют стационарные пункты продажи угля:

  • село Лебединовка, проспект Победы, 23;
  • село Лебединовка, проспект Победы, 289;
  • жилмассив «Биримдик — Кут», 26-й контур;
  • жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Кыргызская, 1/а;
  • жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Кыргызская № 8, 10, 12, 20, 24;
  • жилмассив «Келечек», северная объездная дорога;
  • жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Киргизская, 16;
  • жилмассив «Ак-Жар», северная объездная дорога, контур № 1604;
  • жилмассив Дордой-2, Северная объездная дорога, контур № 963;
  • жилмассив «Нижняя Ала-Арча», пересечение улиц Курманалиева и Элебесова.
    пресс-службы мэрии Бишкека
    Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Ленинском районе реализация угля для населения производится с топливных баз по адресам:

  • улица Мурманская, 126;
  • улица Мурманская, 122, 122а — ОсОО «Береке»;
  • улица Мурманская, 1б — ОсОО «Беш-Сары»;
  • улица Алыкулова, 3;
  • проспект Дэн Сяопина, 308/4 — индивидуальный предприниматель «Болотбеков»;
  • улица Алыкулова, 6б — индивидуальный предприниматель «Абиев Нурлан»;
  • топливная база Министерства обороны КР: улица Дэн Сяопина, 306;
  • улица Алыкулов, 1д/1;
  • жилмассив «Ак-Ордо», улица Аят, 2 (на пересечении с улицей Иманалиева ), контур № 98;
  • село Новопавловка, улица Фрунзе, 345.
    пресс-службы мэрии Бишкека
    Фото пресс-службы мэрии Бишкека

На территории Первомайского района реализуется уголь по локациям:

  • село Пригородное, улица Юбилейная, № 50;
  • село Озерное, пересечение ул. Школьной и Фрунзе;
  • село Озерное, улица Школьная,3;
  • улица Щербакова, 121;
  • жилмассив «Калыс-Ордо», объездная;
  • бульвар Молодой Гвардии, 174;
  • село Дача-Су, улица Трикотажника, 2.
    пресс-службы мэрии Бишкека
    Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Октябрьском районе уголь можно купить по следующим адресам:

  • пересечение улиц Анкара и Достоевского;
  • село Кок-Жар, 20-й квартал, улица 7 Апреля, № 32, улица Мадиева, 38;
  • жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, 1/7;
  • жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Өзөн;
  • жилмассив «Рухий Мурас», пересечение улиц Анкара и Первая.
    пресс-службы мэрии Бишкека
    Фото пресс-службы мэрии Бишкека
