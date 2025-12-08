Где в Бишкеке продают уголь. Адреса

На сегодня в районах столицы работают топливные базы и ряд стационарных пунктов продаж угля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, в Свердловском районе столицы твердое топливо можно купить на улице Достоевского, 1.
Кроме того, функционируют стационарные пункты продажи угля:
- село Лебединовка, проспект Победы, 23;
- село Лебединовка, проспект Победы, 289;
- жилмассив «Биримдик — Кут», 26-й контур;
- жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Кыргызская, 1/а;
- жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Кыргызская № 8, 10, 12, 20, 24;
- жилмассив «Келечек», северная объездная дорога;
- жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Киргизская, 16;
- жилмассив «Ак-Жар», северная объездная дорога, контур № 1604;
- жилмассив Дордой-2, Северная объездная дорога, контур № 963;
- жилмассив «Нижняя Ала-Арча», пересечение улиц Курманалиева и Элебесова.
В Ленинском районе реализация угля для населения производится с топливных баз по адресам:
- улица Мурманская, 126;
- улица Мурманская, 122, 122а — ОсОО «Береке»;
- улица Мурманская, 1б — ОсОО «Беш-Сары»;
- улица Алыкулова, 3;
- проспект Дэн Сяопина, 308/4 — индивидуальный предприниматель «Болотбеков»;
- улица Алыкулова, 6б — индивидуальный предприниматель «Абиев Нурлан»;
- топливная база Министерства обороны КР: улица Дэн Сяопина, 306;
- улица Алыкулов, 1д/1;
- жилмассив «Ак-Ордо», улица Аят, 2 (на пересечении с улицей Иманалиева ), контур № 98;
- село Новопавловка, улица Фрунзе, 345.
На территории Первомайского района реализуется уголь по локациям:
- село Пригородное, улица Юбилейная, № 50;
- село Озерное, пересечение ул. Школьной и Фрунзе;
- село Озерное, улица Школьная,3;
- улица Щербакова, 121;
- жилмассив «Калыс-Ордо», объездная;
- бульвар Молодой Гвардии, 174;
- село Дача-Су, улица Трикотажника, 2.
В Октябрьском районе уголь можно купить по следующим адресам:
- пересечение улиц Анкара и Достоевского;
- село Кок-Жар, 20-й квартал, улица 7 Апреля, № 32, улица Мадиева, 38;
- жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, 1/7;
- жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Өзөн;
- жилмассив «Рухий Мурас», пересечение улиц Анкара и Первая.