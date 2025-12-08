Где в Бишкеке продают уголь. Адреса

На сегодня в районах столицы работают топливные базы и ряд стационарных пунктов продаж угля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в Свердловском районе столицы твердое топливо можно купить на улице Достоевского, 1.

Кроме того, функционируют стационарные пункты продажи угля:

село Лебединовка, проспект Победы, 23;

село Лебединовка, проспект Победы, 289;

жилмассив «Биримдик — Кут», 26-й контур;

жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Кыргызская, 1/а;

жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Кыргызская № 8, 10, 12, 20, 24;

жилмассив «Келечек», северная объездная дорога;

жилмассив «Нижняя Ала-Арча», улица Киргизская, 16;

жилмассив «Ак-Жар», северная объездная дорога, контур № 1604;

жилмассив Дордой-2, Северная объездная дорога, контур № 963;

жилмассив «Нижняя Ала-Арча», пересечение улиц Курманалиева и Элебесова. Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Ленинском районе реализация угля для населения производится с топливных баз по адресам:

улица Мурманская, 126;

улица Мурманская, 122, 122а — ОсОО «Береке»;

улица Мурманская, 1б — ОсОО «Беш-Сары»;

улица Алыкулова, 3;

проспект Дэн Сяопина, 308/4 — индивидуальный предприниматель «Болотбеков»;

улица Алыкулова, 6б — индивидуальный предприниматель «Абиев Нурлан»;

топливная база Министерства обороны КР: улица Дэн Сяопина, 306;

улица Алыкулов, 1д/1;

жилмассив «Ак-Ордо», улица Аят, 2 (на пересечении с улицей Иманалиева ), контур № 98;

село Новопавловка, улица Фрунзе, 345. Фото пресс-службы мэрии Бишкека

На территории Первомайского района реализуется уголь по локациям:

село Пригородное, улица Юбилейная, № 50;

село Озерное, пересечение ул. Школьной и Фрунзе;

село Озерное, улица Школьная,3;

улица Щербакова, 121;

жилмассив «Калыс-Ордо», объездная;

бульвар Молодой Гвардии, 174;

село Дача-Су, улица Трикотажника, 2. Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Октябрьском районе уголь можно купить по следующим адресам: