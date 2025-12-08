На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение грузовых машин

На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош временно ввели ограничение для тяжеловесных грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По их данным, движение для большегрузов ограничено сегодня с 12.50 со стороны поста «Сосновка». На участке работают сотрудники дорожного предприятия № 9 — проводятся очистка трассы и посыпка инертными материалами.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД, не выезжать на встречную полосу и позаботиться о своевременной замене шин зимними, чтобы избежать аварийных ситуаций в сложных погодных условиях.

Об открытии движения для грузовых машин будет объявлено дополнительно.