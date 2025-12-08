14:08
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение грузовых машин

На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош временно ввели ограничение для тяжеловесных грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По их данным, движение для большегрузов ограничено сегодня с 12.50 со стороны поста «Сосновка». На участке работают сотрудники дорожного предприятия № 9 — проводятся очистка трассы и посыпка инертными материалами.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД, не выезжать на встречную полосу и позаботиться о своевременной замене шин зимними, чтобы избежать аварийных ситуаций в сложных погодных условиях.

Об открытии движения для грузовых машин будет объявлено дополнительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353795/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Несмотря на нестабильную погоду, все горные перевалы в Кыргызстане открыты
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
Минтранс отчитался о рекордах в строительстве дорог
В КР заасфальтировано более 1,4 тысячи километров дорог — рекордный показатель
Минтранс показал обновленный участок дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол
Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев
В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны
На перевалах продолжает действовать временное ограничение для грузовиков
Сколько поступило в бюджет от уплаты штрафов и выдачи лицензий, сообщил Минтранс
На перевалах выпал снег: ограничения для большегрузов остаются в силе
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
14:00
Ансамбль «Жибек»: кыргызская музыка, которая звучит за границей Ансамбль «Жибек»: кыргызская музыка, которая звучит за ...
13:53
На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение грузовых машин
13:50
Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»
13:45
В Сокулуке женщина скончалась после жестокого избиения мужем
13:42
В Чуйской области задержаны очередные дропперы