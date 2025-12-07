В Бишкеке 7 декабря будет пасмурно. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

У кого намечается той

Кылычбек Султан

Родился 7 декабря 1975 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Пакистане.

Нурбек Каимов

Родился 7 декабря 1979 года. Заместитель генерального прокурора КР.

Таалайбек Жакыпов

Родился 7 декабря 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Начало Беловодского мятежа

Беловодский мятеж — антисоветский бунт, начавшийся в селе Беловодском (в настоящее время административный центр Московского района Чуйской области). Он охватил западную часть Пишпекского уезда и некоторые села Аулиеатинского уезда.

В 1918 году население села состояло в основном из зажиточных крестьян — переселенцев из центральных областей России. Мятеж возглавили представители партии левых эсеров, выражавших интересы зажиточного крестьянства. Он был подавлен 26 декабря отрядами большевиков под командованием Якова Логвиненко.

Появился Токтогульский район

7 декабря 1940 года Кетмень-Тюбинский район Киргизской ССР переименовали в Токтогульский в честь сказителя и манасчи Токтогула.

Международный день гражданской авиации

Фото www.airport.kg. «Боинг 737-800» с надписью Bubusara



Цель дня — информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации.

Современный мир невозможно представить без авиации. Гражданская авиация используется для перевозок пассажиров, грузов и почты; оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.

Отметим, День гражданской авиации Кыргызстана отмечается ежегодно 7 октября.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Николай Левченко

Родился 7 декабря 1913 года в селе Садовом. Советский партийный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

Будучи первым секретарем Кагановичского райкома, занимался организацией сельскохозяйственного производства в районе, который в 1956-м занял передовые позиции по производству сельскохозяйственной продукции.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

В 1965-м назначен министром социального обеспечения Киргизской ССР.

С 1972 года до выхода на пенсию работал на различных должностях в Министерстве связи Киргизской ССР.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР (1951-1967).

Умер в 1991-м.

Родился актер Асанбек (Арсен) Умуралиев

Фото из интернета. Асанбек (Арсен) Умуралиев в фильме «Дорога в Кара-Кийик»

Родился 7 декабря 1933-го в Рыбачье. Кыргызский актер театра и кино, театральный деятель, народный артист Киргизской ССР (1977).

С 1957 по 1989 год — артист Кыргызского академического театра драмы.

За 30 лет работы на сцене создал много интересных образов: Жума («Каныбек»), Арстан («Седые волосы моей матери»), Эдмунд («Король Лир»), Чацкий («Горе от ума»), Исма­ил («Лицом к лицу» Чингиза Айтматова), Олжобаев («Современник») и другие.

Арсен Умуралиев как киноартист получил также широкую известность. Он снял­ся более чем в 20 фильмах: «Сорок первый» Григория Чух­рая, «Легенда о ледяном сердце» Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, «Далеко в горах» Александра Карпова, «Пере­вал» Алексея Сахарова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и других.

Мил­лионы зрителей запомнили его Бауржана Момышулы («За нами Москва», 1967; приз за лучшую мужскую роль на VII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана во Фрунзе в 1968-м).

В 1993 году основал в Бишкеке Городской драматический театр, который теперь носит его имя. Жена Арсена Умуралиева Айгуль после смерти мужа стала директором и художественным руководителем театра.

Умер 9 февраля 2003-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.