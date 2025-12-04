По результатам установлено, что 49 бань и саун используют твердое топливо (уголь и дрова), 8 объектов перешли на газовое и электрическое отопление, остальные перестали функционировать.



В одной частной бане, расположенной по улице Орозова, 134, выявлено использование мелкого угля, что нарушает постановление мэрии от 9 октября 2025 года № 290. Документ предусматривает ограничение на использование рассыпного твердого топлива. В отношении хозяина частной бани инспекторы составили протокол согласно части 1 статьи 434 Кодекса о правонарушениях. Проведена разъяснительная работа.





• не использовать отработанные масла, мусор и иные токсичные вещества для отопления;

• не сжигать листья, траву и бытовые отходы;

• по возможности переходить на более экологичные виды топлива, в том числе газовое отопление.

Отметим, согласно правилам благоустройства, на территории столицы запрещено сжигание изделий швейного производства, автомобильных масел, лакокрасочных материалов и других, изделий из пластмассы, каучука, оргстекла (бутылки, банки и другое), резины (автомобильные покрышки, камеры и другое).