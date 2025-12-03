17:49
Общество

Подрядчику вынесли предупреждение. Сорвал сроки строительства стадиона в Кочкоре

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев посетил Кочкорский район Нарынской области и проверил ход работ на нескольких объектах, в том числе на центральном стадионе в селе Кочкор, который проходит крупную реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время инспекции министр обратил внимание на недостаточное число рабочих и отставание от графика. Подрядной организации вынесено официальное предупреждение. Нурдан Орунтаев потребовал в течение недели увеличить рабочую силу и ускорить темпы строительства.

Согласно проекту, обновленный стадион будет рассчитан более чем на 4 тысячи зрителей. Он включает футбольное поле с беговыми дорожками, трибуны, VIP-зону, а также необходимые спортивные помещения для тренеров и игроков. Для зрителей предусмотрены комфортные условия, а также строительство парковочной зоны. Общая площадь объекта — 2 тысячи 456 квадратных метров.

Стадион построен в 1980 году, и за это время ни разу не проходил реконструкцию. Цель нынешних работ — создать современную спортивную инфраструктуру, соответствующую национальным стандартам. В дальнейшем объект станет ключевой площадкой для районных и республиканских соревнований.
