20:26
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Общество

Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас»

Сказитель Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Манас.

По ее данным, это случилось на мероприятии «Айкөл Манас — неугасимое имя на века!».

Напомним, в 2020 году Доолот Сыдыков 14 часов и 27 минут непрерывно рассказывал эпос, не отлучаясь на сон и еду. В 2021-м он пересказывал эпос 5 дней и 5 ночей (111 часов) в Москве. Его главная цель — войти в Книгу рекордов Гиннесса. Но в нее попал другой сказитель — Рысбай Исаков. Он пересказывал эпос в турецком городе Бурса 124 часа, прерываясь на сон и еду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348720/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана
Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В подъезде дома в Манасе нашли младенца. Мать — 15-летняя девочка
В Манасе демонтировали незаконные постройки
В Манасе 40 улицам хотят присвоить имена соратников героя эпоса
Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Джалал-Абада в город Манас
Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
27 октября, понедельник
20:23
Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на торги Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве»...
20:02
Мэрия и Минздрав проверяют больницы, ЦСМ и поликлиники Бишкека
19:54
Садыр Жапаров пообещал жителям города Кара-Куль построить новые дома
19:45
Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас»
19:29
Хадж-2026. ДУМК определило поставщика вакцин для паломников