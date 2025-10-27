Сказитель Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Манас.

По ее данным, это случилось на мероприятии «Айкөл Манас — неугасимое имя на века!».

Напомним, в 2020 году Доолот Сыдыков 14 часов и 27 минут непрерывно рассказывал эпос, не отлучаясь на сон и еду. В 2021-м он пересказывал эпос 5 дней и 5 ночей (111 часов) в Москве. Его главная цель — войти в Книгу рекордов Гиннесса. Но в нее попал другой сказитель — Рысбай Исаков. Он пересказывал эпос в турецком городе Бурса 124 часа, прерываясь на сон и еду.