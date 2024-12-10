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Общество

В Венгрии отметили 130-летие великого манасчи Саякбая Каралаева

В венгерском городе Лакителек 6–7 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 130-летию выдающегося кыргызского манасчи Саякбая Каралаева. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

В рамках празднования прошла церемония возложения цветов к памятнику Саякбая Каралаева, открытому в 2023 году. Это первый памятник великому сказителю за пределами Кыргызстана. Манасчи Рысбай Исаков и Нурбек Талантбеков исполнили отрывки из эпоса «Манас».

С приветственными словами выступили вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, посол КР в Венгрии Талантбек Кушчубеков, заместитель министра культуры КР Гульбара Абдыкалыкова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и представители научного сообщества.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

В своих выступлениях они отметили значимость эпоса «Манас» как уникального культурного наследия, объединяющего народы и вдохновляющего поколения. Они также рассказали о вкладе Саякбая Каралаева в сохранение и популяризацию эпоса, подчеркнув международный интерес к «Манасу» как символу богатой истории и духовности кыргызского народа.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

Особый колорит мероприятию придали выступления студентов КР, обучающихся по стипендиальной программе Stipendium Hungaricum. Они представили презентацию о культуре Кыргызстана, исполнили кыргызские национальные танцы и музыкальные произведения на комузе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313749/
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10 декабря, вторник
23:01
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