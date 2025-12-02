Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Итоги опроса

24.kg провело опрос среди читателей, готовы ли они уехать на джайлоо по совету заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Иманакун уулу Талантбека.

Напомним, чиновник заявил, что жителям Бишкека, которые хотят дышать свежим воздухом, недовольны смогом, реновацией и пробками, стоит уезжать из города в села.

По итогам опроса, 577 горожан (19 процентов) ответили, что не хотят уезжать и требуют чистого воздуха в Бишкеке. Кроме того, 147 человек добавили, что «уже пакуют чемоданы».

При этом самые популярные варианты оказались более критичными:

— 42 процента среди опрошенных (1 тысяча 232 голоса) предложили отправить на джайлоо заместителя министра;

— 12 процентов (365 голосов) поинтересовались, «откуда у нас берутся такие чиновники?»;

— еще 12 процентов (377 человек) признались, что уже перестали обращать внимание на заявления должностных лиц;

— только 7 процентов (223 голоса) отметили, что в словах замминистра «есть доля правды».

Опрос показал, что 93 процента опрошенных посчитали предложение министра нецелесообразным и лишенным смысла.