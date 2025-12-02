19:46
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Итоги опроса

Фото 24.kg

24.kg провело опрос среди читателей, готовы ли они уехать на джайлоо по совету заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Иманакун уулу Талантбека.

Напомним, чиновник заявил, что жителям Бишкека, которые хотят дышать свежим воздухом, недовольны смогом, реновацией и пробками, стоит уезжать из города в села.

Читайте по теме
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос

По итогам опроса, 577 горожан (19 процентов) ответили, что не хотят уезжать и требуют чистого воздуха в Бишкеке. Кроме того, 147 человек добавили, что «уже пакуют чемоданы».

При этом самые популярные варианты оказались более критичными:

— 42 процента среди опрошенных (1 тысяча 232 голоса) предложили отправить на джайлоо заместителя министра;

— 12 процентов (365 голосов) поинтересовались, «откуда у нас берутся такие чиновники?»;

— еще 12 процентов (377 человек) признались, что уже перестали обращать внимание на заявления должностных лиц;

— только 7 процентов (223 голоса) отметили, что в словах замминистра «есть доля правды».

Опрос показал, что 93 процента опрошенных посчитали предложение министра нецелесообразным и лишенным смысла.

Фото 24.kg

