В Бишкеке 3 декабря солнечно. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.
У кого намечается той
Элизавета Алымбаева
Родилась 3 декабря 1966 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.
Памятные даты
Международный день инвалидов
День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие, это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.
В мире проживает примерно 1,3 миллиарда инвалидов — это около 16 процентов населения планеты.
По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира. Также у инвалидов отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.
Международный день борьбы с пестицидами
3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.
Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почвы в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организме пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.
Люди, которые меняли мир
Родился оперный певец Токтоналы Сейталиев
Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район). Народный артист СССР, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, солист Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева — лирико-драматический тенор. В его репертуаре кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.
На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх Александра Бойко и Шарля Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».
Более 30 лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Родился художник-мультипликатор Болотбек Жумалиев
Родился 3 декабря 1952 года в селе Джерге-Тал Нарынской области. Отличник кинематографии Кыргызстана.
С 1977-го — художник-мультипликатор, затем художник-постановщик мультфильмов на киностудии «Кыргызфильм».
Член Союза художников и Союза кинематографистов СССР.
Один из создателей первого национального мультфильма «Цифры спорят».
Умер актер Аcанкул Куттубаев
Родился в 1914 году в селе Джыламыш Чуйской области. Кыргызский и советский актер театра и кино, заслуженный артист Киргизской ССР.
С 1941-го выступал в труппе Кыргызского национального академического театра драмы. Работал в Тянь-Шаньском (ныне Нарынском) муздрамтеатре.
Достигнув пенсионного возраста, оставил игру в театре и неожиданно для себя стал получать приглашения на съемки в кино и почти все свои роли сыграл уже после 60 лет.
Снялся в таких фильмах, как «У старой мельницы», «Белый пароход», «Дуэль под чинарой», «Песнь о любви», «Тринадцатый внук», «Волчья яма» и других.
Умер 3 декабря 1994 года.
Умер профессор Санжарбек Данияров
Родился в 1928 году в селе Кайынды Чуйской области.
Заслуженный врач КР, заслуженный деятель науки Киргизии, ученый-физиолог, лауреат Государственной премии, профессор, доктор медицинских наук.
Является крупным ученым-экспериментатором и ведущим представителем школы физиологов республики. Под руководством Санжарбека Даниярова проводилось экспериментальное изучение физиологических механизмов приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы к условиям высокогорья.
Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций.
Опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 7 монографий, более 10 методических пособий и учебник, автор трех изобретений.
Умер 3 декабря 2011-го.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.