В Бишкеке 3 декабря солнечно. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

У кого намечается той

Элизавета Алымбаева Родилась 3 декабря 1966 года. Депутат Бишкекского городского кенеша. Памятные даты

Международный день инвалидов

День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие, это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.

В мире проживает примерно 1,3 миллиарда инвалидов — это около 16 процентов населения планеты.

По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира. Также у инвалидов отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.

Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почвы в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организме пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Токтоналы Сейталиев

Фото из интернета. Токтоналы Сейталиев

Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район). Народный артист СССР, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, солист Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева — лирико-драматический тенор. В его репертуаре кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.

На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх Александра Бойко и Шарля Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».

Более 30 лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

Родился художник-мультипликатор Болотбек Жумалиев

Фото open.kg. Болотбек Жумалиев

Родился 3 декабря 1952 года в селе Джерге-Тал Нарынской области. Отличник кинематографии Кыргызстана.

С 1977-го — художник-мультипликатор, затем художник-постановщик мультфильмов на киностудии «Кыргызфильм».

Член Союза художников и Союза кинематографистов СССР.

Один из создателей первого национального мультфильма «Цифры спорят».

Умер актер Аcанкул Куттубаев

Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Песнь о любви»

Родился в 1914 году в селе Джыламыш Чуйской области. Кыргызский и советский актер театра и кино, заслуженный артист Киргизской ССР.

С 1941-го выступал в труппе Кыргызского национального академического театра драмы. Работал в Тянь-Шаньском (ныне Нарынском) муздрамтеатре.

Достигнув пенсионного возраста, оставил игру в театре и неожиданно для себя стал получать приглашения на съемки в кино и почти все свои роли сыграл уже после 60 лет.

Снялся в таких фильмах, как «У старой мельницы», «Белый пароход», «Дуэль под чинарой», «Песнь о любви», «Тринадцатый внук», «Волчья яма» и других.

Умер 3 декабря 1994 года.

Умер профессор Санжарбек Данияров

Фото daniyarov.kg. Санжарбек Данияров

Родился в 1928 году в селе Кайынды Чуйской области.

Заслуженный врач КР, заслуженный деятель науки Киргизии, ученый-физиолог, лауреат Государственной премии, профессор, доктор медицинских наук.

Является крупным ученым-экспериментатором и ведущим представителем школы физиологов республики. Под руководством Санжарбека Даниярова проводилось экспериментальное изучение физиологических механизмов приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы к условиям высокогорья.

Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций.

Опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 7 монографий, более 10 методических пособий и учебник, автор трех изобретений.

Умер 3 декабря 2011-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.