00:29
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 декабря солнечно. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

У кого намечается той

Элизавета Алымбаева

Родилась 3 декабря 1966 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Международный день инвалидов

День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие, это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.

В мире проживает примерно 1,3 миллиарда инвалидов — это около 16 процентов населения планеты.

По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира. Также у инвалидов отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.

Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почвы в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организме пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Токтоналы Сейталиев

из интернета
Фото из интернета. Токтоналы Сейталиев

Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район). Народный артист СССР, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, солист Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева — лирико-драматический тенор. В его репертуаре кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.

На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх Александра Бойко и Шарля Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».

Более 30 лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

Родился художник-мультипликатор Болотбек Жумалиев

open.kg
Фото open.kg. Болотбек Жумалиев

Родился 3 декабря 1952 года в селе Джерге-Тал Нарынской области. Отличник кинематографии Кыргызстана.

С 1977-го — художник-мультипликатор, затем художник-постановщик мультфильмов на киностудии «Кыргызфильм».

Член Союза художников и Союза кинематографистов СССР.

Один из создателей первого национального мультфильма «Цифры спорят».

Умер актер Аcанкул Куттубаев

www.kino-teatr.ru
Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Песнь о любви»

Родился в 1914 году в селе Джыламыш Чуйской области. Кыргызский и советский актер театра и кино, заслуженный артист Киргизской ССР.

С 1941-го выступал в труппе Кыргызского национального академического театра драмы. Работал в Тянь-Шаньском (ныне Нарынском) муздрамтеатре.

Достигнув пенсионного возраста, оставил игру в театре и неожиданно для себя стал получать приглашения на съемки в кино и почти все свои роли сыграл уже после 60 лет.

Снялся в таких фильмах, как «У старой мельницы», «Белый пароход», «Дуэль под чинарой», «Песнь о любви», «Тринадцатый внук», «Волчья яма» и других.

Умер 3 декабря 1994 года.

Умер профессор Санжарбек Данияров

daniyarov.kg
Фото daniyarov.kg. Санжарбек Данияров

Родился в 1928 году в селе Кайынды Чуйской области.

Заслуженный врач КР, заслуженный деятель науки Киргизии, ученый-физиолог, лауреат Государственной премии, профессор, доктор медицинских наук.

Является крупным ученым-экспериментатором и ведущим представителем школы физиологов республики. Под руководством Санжарбека Даниярова проводилось экспериментальное изучение физиологических механизмов приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы к условиям высокогорья.

Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций.

Опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 7 монографий, более 10 методических пособий и учебник, автор трех изобретений.

Умер 3 декабря 2011-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353026/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
Проспект Чуй так и&nbsp;не&nbsp;открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не&nbsp;выполнены Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
3 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 декабря, вторник
23:29
Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году
23:09
По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогульской райбольнице строят новый корпус
22:41
В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
22:28
Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам
22:25
Актуально? Вероятность облысения теперь диагностирует искусственный интеллект