12:42
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

Выборы в парламент. За рубежом в итоге проголосовали 26 тысяч 66 граждан КР

Голосование за рубежом в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша полностью завершено. Избирательный процесс там продемонстрировал высокую активность соотечественников и стал одним из самых результативных как по числу проголосовавших граждан, так и по количеству участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках выборов за рубежом было открыто беспрецедентное количество — 100 участков в 89 городах 34 государств. В связи с разницей в часовых поясах голосование на них завершалось в разное время. По состоянию на 10.00 1 декабря (по бишкекскому времени) работа всех заграничных УИК официально завершена. Последними двери закрыли участки в Соединенных Штатах Америки — в городах Филадельфия, Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк и, самым последним, Сан-Франциско.

Итоговое число граждан Кыргызской Республики, принявших участие в голосовании за рубежом, составило 26 тысяч 66 (на предыдущих парламентских выборах, в 2021 году, проголосовало 9 тысяч 826 человек).

Процедура волеизъявления прошла в строгом соответствии с действующим законодательством, в спокойной и конструктивной атмосфере. Кыргызстанцы проявили высокую гражданскую сознательность и активность, воспользовавшись возможностью реализовать свое конституционное право голоса за рубежом.

Штаб Министерства иностранных дел КР обеспечивал круглосуточную координацию работы зарубежных участков и оперативное реагирование на обращения граждан.

Всего в списке избирателей было 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. В нашей республике были открыты 2 тысячи 492 избирательных участка.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352957/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент-2025. Как выборы в Кыргызстане освещали иностранные СМИ
Аркадий Дубнов: В Кыргызстане человеческий фактор на выборах был исключен
Наблюдатели ШОС: Избиратели проявили высокую гражданскую активность
Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»
Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент
Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Выбор бишкекчан: кто из кандидатов набрал больше всего голосов в столице
МВД получило 79 сигналов о нарушениях по всей стране
В Тонском районе в голосовании приняла участие 99-летняя бабушка
Явка избирателей в Кыргызстане на 19.00 составила 34,31 процента
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
1 декабря, понедельник
12:41
Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 лет, самому молодому — 25 Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 ле...
12:40
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
12:28
Власти США приостановили рассмотрение всех прошений об убежище
12:20
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
12:09
Парламент-2025. Как выборы в Кыргызстане освещали иностранные СМИ