Выборы в парламент. За рубежом в итоге проголосовали 26 тысяч 66 граждан КР

Голосование за рубежом в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша полностью завершено. Избирательный процесс там продемонстрировал высокую активность соотечественников и стал одним из самых результативных как по числу проголосовавших граждан, так и по количеству участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках выборов за рубежом было открыто беспрецедентное количество — 100 участков в 89 городах 34 государств. В связи с разницей в часовых поясах голосование на них завершалось в разное время. По состоянию на 10.00 1 декабря (по бишкекскому времени) работа всех заграничных УИК официально завершена. Последними двери закрыли участки в Соединенных Штатах Америки — в городах Филадельфия, Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк и, самым последним, Сан-Франциско.

Итоговое число граждан Кыргызской Республики, принявших участие в голосовании за рубежом, составило 26 тысяч 66 (на предыдущих парламентских выборах, в 2021 году, проголосовало 9 тысяч 826 человек).

Процедура волеизъявления прошла в строгом соответствии с действующим законодательством, в спокойной и конструктивной атмосфере. Кыргызстанцы проявили высокую гражданскую сознательность и активность, воспользовавшись возможностью реализовать свое конституционное право голоса за рубежом.

Штаб Министерства иностранных дел КР обеспечивал круглосуточную координацию работы зарубежных участков и оперативное реагирование на обращения граждан.

Всего в списке избирателей было 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. В нашей республике были открыты 2 тысячи 492 избирательных участка.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.