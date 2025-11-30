17:48
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Самая низкая явка в Бишкеке — в 24-м округе, самая высокая — в Ноокенском районе

Фото 24.kg

В числе округов с наиболее высокой активностью избирателей названы № 1, 10, 13 и 30, где явка превысила 30 процентов. Об этом сообщил Тынчтык Шайназаров, председатель ЦИК КР.

В то же время низкие показатели отмечены в Аламединском округе, а также в четырех округах Бишкека — Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Свердловском, где проголосовали менее 23 процентов избирателей.

Тынчтык Шайназаров напомнил, что на выборах 2021 года по состоянию на 16.00 в голосовании приняли участие 813 тысяч 176 человек (22,47 процента). Таким образом, в нынешней кампании на этот час проголосовали примерно на 200 тысяч избирателей больше, а явка выросла на 2,5–3 процентов.

Отмечается, что данные обновляются по мере поступления информации с участков.

По данным сайта ЦИК на 16.00, самая низкая явка избирателей зарегистрирована в Бишкеке — в избирательном округе № 24 (центр: улица Московская). Здесь проголосовали 24 тысячи 55 человек, что составляет 17,82 процента.

В то же время самая высокая активность избирателей отмечена в округе № 13 (центр: село Масы, здание Ноокенской районной государственной администрации). Там к 16.00 проголосовали 51 тысяча 607 человек — 32,19 процента.
