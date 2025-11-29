С 1 декабря филиалы Госцентра по регистрации ТС в Бишкеке меняют график работы

С 1 декабря филиалы Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управделами президента меняют график работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, корректировка режима работы проводится для повышения удобства граждан и обеспечения эффективного обслуживания в зимний период.

Новый график работы филиалов в Бишкеке:

«Бириндик» работает без выходных с 8.30 до 1.30;

«Аламедин» — с 8.30 до 17.30, выходные: суббота и воскресенье;

«Таш-Добо» — с 8.30 до 17.00, выходные: вторник и среда;

городской (ТРЦ «Аю Гранд») — с 8.30 до 17.30, выходные: суббота и воскресенье.

ГЦ РТСВС продолжает работать над повышением качества предоставляемых услуг, создавая комфортные условия для своевременного получения гражданами всех необходимых процедур.