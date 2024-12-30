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Общество

Как будут работать отделы «Унаа» в новогодние праздники: график

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава проинформировало о графике работы автоЦОНов в предновогодние и новогодние дни.

В связи с приближением новогодних праздников объявлено о временных изменениях в графике работы.

31 декабря 2024 года все территориальные отделы «Унаа» будут работать по сокращенному графику до 17.00.

В период с 1 по 7 января 2025 года все территориальные отделы будут закрыты для приема граждан.

С 8 января 2025 года работа возобновится в обычном режиме.

Кыргызыстанцев просят заранее планировать свои визиты с учетом изменений, чтобы избежать лишних ожиданий и неудобств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315767/
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