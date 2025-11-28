17:37
Общество

Водители автобусов Бишкека просят поднять им зарплату

Фото пресс-службы мэрии

На совещании в муниципалитете Бишкека, посвященном столичной транспортной отрасли, поднята тема острой нехватки водителей автобусов, а также повышения им заработной платы. Об этом говорится в пресс-службе мэрии.

По ее данным, заместитель градоначальника Рамиз Алиев пообещал устроить рейд и лично проконтролировать транспортную отрасль города. И добавил, что после этого ряд поднятых вопросов будет рассмотрен и решен. 

На встрече Рамиз Алиев, представители департамента транспорта, а также сотрудники муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» выслушали мнения и предложения водителей, обсудили актуальные вопросы и существующие проблемы.

Затронуты вопросы:

  • острой нехватки водителей;
  • строгого соблюдения Правил дорожного движения;
  • повышения заработной платы и улучшения условий труда водителей, 

а также просьбы со стороны водителей об отмене наличной оплаты, так как это отвлекает во время поездки.
