Кыргызстан и Казахстан углубляют сотрудничество в сфере социальных реформ

Делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым совершила рабочий визит в Алматы для изучения казахстанского опыта в реализации социальных реформ.

Программа визита была направлена на ознакомление с современными подходами Казахстана в сферах среднего и высшего образования, здравоохранения, социальной защиты, культурной политики и развития человеческого капитала.

В ходе поездки кыргызская делегация ознакомилась с практиками модернизации школ, посетила Национальный научный центр инфекционных болезней, изучила деятельность комьюнити-центров, модели работы филиалов иностранных университетов, а также опыт цифровизации системы социальной защиты и обеспечения занятости.

Фото пресс-службы АП КР. Рабочий визит в РК

Выступая на встрече с руководителями министерств и ведомств Казахстана, Эдиль Байсалов подчеркнул важность обмена опытом для продвижения национальных реформ: «Кыргызстан сегодня вступает в новый этап своего развития, и в ближайшие пять лет перед нами стоит задача существенно повысить эффективность всей социальной сферы. Чтобы двигаться быстрее, мы изучаем проверенные и результативные модели. Казахстан за последние годы реализовал масштабные преобразования, и наш визит позволяет увидеть решения, которые могут быть адаптированы и применены у нас. Опыт братского Казахстана имеет для нас большое значение, и мы признательны за возможность увидеть все на месте».

По итогам визита стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству между профильными ведомствами, включая обмен специалистами, проведение совместных исследований, а также внедрение современных управленческих и инфраструктурных решений.

В состав делегации Кыргызской Республики вошли представители администрации президента, руководители министерств, ведомств и местных органов власти.