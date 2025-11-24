15:19
Общество

Бишкек вводит ограничения из-за саммита ОДКБ: школы — на онлайн, рынки закроют

В столице с 25 по 27 ноября вводятся временные изменения в связи с мероприятиями госуровня, включая заседание Совета глав государств ОДКБ. Мэрия сообщает, что на центральных улицах и маршрутах официальных делегаций ограничат движение транспорта. Жителей просят заранее планировать поездки.

Также в указанные дни закроют для санитарной обработки ТРК «Ош базары» и рынок «Сары-Озон».

Все школы города переходят на онлайн-обучение с 25 ноября по 1 декабря включительно. Занятия будут проходить в дистанционном формате по утвержденным учебным планам, отставаний в программе не ожидается. Со 2 декабря учебные заведения возобновят работу в обычном режиме. Вузы столицы также переводятся на онлайн-обучение, но только с 25 по 27 ноября.

Муниципалитет приносит извинения за возможные неудобства и призывает горожан с пониманием отнестись к временным мерам, необходимым для обеспечения безопасности и проведения официальных мероприятий.
